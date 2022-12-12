Если у вас дома осталась арахисовая паста, приготовьте из нее вкусное мраморное печенье. Оно очень эффектно смотрится и подойдет даже к праздничному столу.
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А если у вас есть время и вдохновение, вы еще можете заранее самостоятельно ее сделать. Для этого нужны всего два ингредиента: мед и арахис.
Рецепт печенья из арахисовой пасты
- Время: 80 – 90 минут
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- В чаше кухонной машины или миске взбиваем яйца и сахар.
- Добавляем арахисовую пасту и ванильный экстракт. Продолжаем сбивать.
- Муку, какао и разрыхлитель смешиваем в отдельной миске. Добавляем к сухим влажным ингредиентам и замешиваем однородное тесто.
- Заворачиваем его в слой пищевой пленки и отправляем в холодильник на 60 – 80 минут.
- Из охлажденного теста формируем печенье в форме небольших шариков (размером с орех) и обваливаем их в сахарной пудре.
- Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекаем мраморное печенье в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
- Достаем из духовки готовое печенье и даем ему остыть.
Приятного тебе аппетита!