Если у вас дома осталась арахисовая паста, приготовьте из нее вкусное мраморное печенье. Оно очень эффектно смотрится и подойдет даже к праздничному столу.

Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке

А если у вас есть время и вдохновение, вы еще можете заранее самостоятельно ее сделать. Для этого нужны всего два ингредиента: мед и арахис.

Рецепт печенья из арахисовой пасты

Время: 80 – 90 минут

80 – 90 минут Порции: 10 – 12 штук

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 75 граммов арахисовой пасты;

– 120 граммов муки;

– 60 граммов какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 4 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление:

В чаше кухонной машины или миске взбиваем яйца и сахар.

Добавляем арахисовую пасту и ванильный экстракт. Продолжаем сбивать.

Муку, какао и разрыхлитель смешиваем в отдельной миске. Добавляем к сухим влажным ингредиентам и замешиваем однородное тесто.

Заворачиваем его в слой пищевой пленки и отправляем в холодильник на 60 – 80 минут.

Из охлажденного теста формируем печенье в форме небольших шариков (размером с орех) и обваливаем их в сахарной пудре.

Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем мраморное печенье в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.

Достаем из духовки готовое печенье и даем ему остыть.

Приятного тебе аппетита!