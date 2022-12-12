Якщо у вас вдома залишилася арахісова паста, приготуйте з неї смачне мармурове печиво. Воно надзвичайно ефектно виглядає та підійде навіть до святкового столу.
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А якщо у вас є час і натхнення, ви ще й можете заздалегідь самостійно її зробити.Для цього потрібні всьо два інгредієнти: мед та арахіс.
Рецепт печива з арахісової пасти
- Час: 80 – 90 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- У чаші кухонної машини, або мисці збиваємо яйця та цукор.
- Додаємо арахісову пасту та ванільний екстракт. Продовжуємо збивати.
- Борошно, какао та розпушувач змішуємо в окремій мисці. Додаємо до сухих інгредієнтів вологі та замішуємо однорідне тісто.
- Загортаємо його у шар харчової плівки та відправляємо його в холодильник на 60 – 80 хвилин.
- З охолодженого тіста формуємо печиво у формі невеличких кульок (розміром з горіх) та обвалюємо їх у цукровій пудрі.
- Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.
- Випікаємо мармурове печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
- Дістаємо з духовки готове печиво та даємо йому охолонути.
Смачного!