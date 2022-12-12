Якщо у вас вдома залишилася арахісова паста, приготуйте з неї смачне мармурове печиво. Воно надзвичайно ефектно виглядає та підійде навіть до святкового столу.

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А якщо у вас є час і натхнення, ви ще й можете заздалегідь самостійно її зробити.Для цього потрібні всьо два інгредієнти: мед та арахіс.

Рецепт печива з арахісової пасти

Час: 80 – 90 хвилин

80 – 90 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 75 грамів арахісової пасти;

– 120 грамів борошна;

– 60 грамів какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 4 столові ложки цукрової пудри.

Приготування:

У чаші кухонної машини, або мисці збиваємо яйця та цукор.

Додаємо арахісову пасту та ванільний екстракт. Продовжуємо збивати.

Борошно, какао та розпушувач змішуємо в окремій мисці. Додаємо до сухих інгредієнтів вологі та замішуємо однорідне тісто.

Загортаємо його у шар харчової плівки та відправляємо його в холодильник на 60 – 80 хвилин.

З охолодженого тіста формуємо печиво у формі невеличких кульок (розміром з горіх) та обвалюємо їх у цукровій пудрі.

Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.

Випікаємо мармурове печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.

Дістаємо з духовки готове печиво та даємо йому охолонути.

Смачного!