Гурпарит Бейнс был соучредителем Vedge Snacks в Лондоне, автором нескольких кулинарных книг о здоровом питании и у него было множество поклонников во всем мире.

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Семья знаменитого шеф-повара сообщила о тяжелой потере и в отчаянии добавила, что их сердца разбиты горем.

Он так много значил для многих. Мы разбиты по поводу его смерти, и словами не передать, как сильно будем скучать. Он навсегда останется в наших сердцах,

– прокомментировали родные Бейнса.

Известно, что повара госпитализировали после сердечного приступа в прошлый четверг. Он умер в начале этой недели в результате осложнений с сердцем и почками.



Гурпарит Бейнс / Фото wales online

Интерес повара к здоровому питанию пришел к нему после того, как он быстро начал набирать вес. В интервью Telegraph он сказал: "Я любил индийскую еду, но думал, что здоровая версия будет означать сухой наан (лепешки) и вареный карри".

Гурпарит Бейнс решил больше использовать специи в блюдах. Так он превратил здоровую еду во вкусную и одновременно питательную.

Редакция Смачно 24 соболезнует семье шеф-повара Гурпарита Бейнса.

Гурпарит Бейнс – известный британско-индийский шеф-повар, который придумал рецепт "самой здоровой в мире" еды: курицу карри с голубикой, рисом и ягодами годжи. Он утверждал, что ингредиенты в этом блюде защищают человека от множества недугов, в частности, от рака до болезни Альцгеймера.