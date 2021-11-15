Ґурпаріт Бейнз був співзасновником Vedge Snacks в Лондоні, автором кількох кулінарних книг про здорове харчування та мав безліч прихильників у цілому світі.
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Сім'я знаменитого шеф-кухаря повідомила про важку втрату та в розпачі додала, що їхні серця розбиті горем.
Він так багато значив для багатьох. Ми розбиті з приводу його смерті, і словами не передати, як сильно будемо сумувати. Він назавжди залишиться в наших серцях,
– прокоментували рідні Бейнза.
Відомо, що кухаря госпіталізували після серцевого нападу минулого четверга. Він помер на початку цього тижня в результаті ускладнень з серцем і нирками.
Ґурпаріт Бейнз / Фото wales online
Інтерес кухаря до здорового харчування прийшов до нього після того, як він стрімко почав набирати вагу. В інтерв’ю Telegraph він сказав: "Я любив індійську їжу, але думав, що здорова версія означатиме сухий наан (паляниці) і варене карі".
Ґурпаріт Бейнз вирішив більше використовувати спеції в стравах. Так він перетворив здорову їжу в смачну і водночас поживну.
Редакція Смачно 24 співчуває родині шеф-кухаря Ґурпаріта Бейнза.