Ґурпаріт Бейнз був співзасновником Vedge Snacks в Лондоні, автором кількох кулінарних книг про здорове харчування та мав безліч прихильників у цілому світі.

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Сім'я знаменитого шеф-кухаря повідомила про важку втрату та в розпачі додала, що їхні серця розбиті горем.

Він так багато значив для багатьох. Ми розбиті з приводу його смерті, і словами не передати, як сильно будемо сумувати. Він назавжди залишиться в наших серцях,

– прокоментували рідні Бейнза.

Відомо, що кухаря госпіталізували після серцевого нападу минулого четверга. Він помер на початку цього тижня в результаті ускладнень з серцем і нирками.



Ґурпаріт Бейнз / Фото wales online

Інтерес кухаря до здорового харчування прийшов до нього після того, як він стрімко почав набирати вагу. В інтерв’ю Telegraph він сказав: "Я любив індійську їжу, але думав, що здорова версія означатиме сухий наан (паляниці) і варене карі".

Ґурпаріт Бейнз вирішив більше використовувати спеції в стравах. Так він перетворив здорову їжу в смачну і водночас поживну.

Редакція Смачно 24 співчуває родині шеф-кухаря Ґурпаріта Бейнза.

Ґурпаріт Бейнз – відомий британсько-індійський шеф-кухар, який вигадав рецепт "найздоровішої у світі" їжі: курку карі з лохиною, рисом і ягодами годжі. Він стверджував, що інгредієнти у цій страві захищають людину від безлічі недуг, зокрема від раку до хвороби Альцгеймера.