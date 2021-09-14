Иногда очень хочется изменить собственные кулинарные привычки и приготовить что-то особенное. Замечательной идеей станут сырники, наполненные аппетитным сгущенным молоком.
Интересно Кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было
Ваши родные точно удивятся такой начинке, а легкость приготовления сделает эти сырники вашым повседневным блюдом.
Рецепт сырников со сгущенным молоком
Время: 45 минут
Порций: 2
Особенные сырники / Фото сайт Євгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 330 грамм творога;
- 100 грамм муки;
- 1 щепотка соли;
- 1 столовая ложка сахара,
- 1 яйцо;
- 6 чайных ложек вареного сгущенного молока;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Творог соедините с яйцом и сахаром и тщательно перемешайте.
- Добавьте к сыру муку, щепотку соли и замесите тесто.
- Тесто должно иметь однородную консистенцию.
- Выложите полученное тесто в форме колбаски и разделите ее ножом на 6 равных частей.
- Из каждой части сформируйте шарик, и вложите в каждый по 1 чайной ложке вареного сгущенного молока.
- Соедините края, как у вареника, и сформируйте изделие так, чтобы придать ему вид сырника.
- Запанируйте каждый сырник в муке.
- Сырники следует жарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.