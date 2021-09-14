Иногда очень хочется изменить собственные кулинарные привычки и приготовить что-то особенное. Замечательной идеей станут сырники, наполненные аппетитным сгущенным молоком.

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Ваши родные точно удивятся такой начинке, а легкость приготовления сделает эти сырники вашым повседневным блюдом.

Рецепт сырников со сгущенным молоком

Время: 45 минут
Порций: 2

Особенные сырники / Фото сайт Євгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 330 грамм творога;
  • 100 грамм муки;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 столовая ложка сахара,
  • 1 яйцо;
  • 6 чайных ложек вареного сгущенного молока;
  • масло для жарки.

Приготовление:

  1. Творог соедините с яйцом и сахаром и тщательно перемешайте.
  2. Добавьте к сыру муку, щепотку соли и замесите тесто.
  3. Тесто должно иметь однородную консистенцию.
  4. Выложите полученное тесто в форме колбаски и разделите ее ножом на 6 равных частей.
  5. Из каждой части сформируйте шарик, и вложите в каждый по 1 чайной ложке вареного сгущенного молока.
  6. Соедините края, как у вареника, и сформируйте изделие так, чтобы придать ему вид сырника.
  7. Запанируйте каждый сырник в муке.
  8. Сырники следует жарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.