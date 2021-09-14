Інколи дуже хочеться змінити власні кулінарні звички та приготувати щось особливе. Чудовою ідеєю стануть сирники, наповнені апетитним згущеним молоком.

Цікаво У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було

Ваші рідні точно здивуються такій начинці, а легкість приготування зробить ці сирники вашою повсякденною стравою.

Рецепт сирників із згущеним молоком

Час: 45 хвилин
Порцій: 2

Особливі сирники / Фото сайт Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • 330 грам кисломолочного сиру;
  • 100 грам борошна;
  • 1 дрібка солі;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 1 яйце;
  • 6 чайних ложок вареного згущеного молока;
  • олія для смаження.

Приготування:

  1. Кисломолочний сир з’єднайте із яйцем та цукром та ретельно вимішайте.
  2. Додайте до сиру борошно, дрібку солі та замісіть тісто.
  3. Тісто повинно мати однорідну консистенцію.
  4. Викладіть отримане тісто у формі ковбаски та розділіть її ножем на 6 рівних частин.
  5. З кожної частини сформуйте кульку, та вкладіть у кожну по 1 чайній ложці вареного згущеного молока.
  6. З’єднайте краї на кшталт, як у вареника, та сформуйте виріб так, щоб надати йому вигляд сирника.
  7. Запаніруйте кожен сирник у борошні.
  8. Сирники слід смажити на добре розігрітій пательні до золотавої скоринки.