Інколи дуже хочеться змінити власні кулінарні звички та приготувати щось особливе. Чудовою ідеєю стануть сирники, наповнені апетитним згущеним молоком.
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Ваші рідні точно здивуються такій начинці, а легкість приготування зробить ці сирники вашою повсякденною стравою.
Рецепт сирників із згущеним молоком
Час: 45 хвилин
Порцій: 2
Особливі сирники / Фото сайт Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 330 грам кисломолочного сиру;
- 100 грам борошна;
- 1 дрібка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 яйце;
- 6 чайних ложок вареного згущеного молока;
- олія для смаження.
Приготування:
- Кисломолочний сир з’єднайте із яйцем та цукром та ретельно вимішайте.
- Додайте до сиру борошно, дрібку солі та замісіть тісто.
- Тісто повинно мати однорідну консистенцію.
- Викладіть отримане тісто у формі ковбаски та розділіть її ножем на 6 рівних частин.
- З кожної частини сформуйте кульку, та вкладіть у кожну по 1 чайній ложці вареного згущеного молока.
- З’єднайте краї на кшталт, як у вареника, та сформуйте виріб так, щоб надати йому вигляд сирника.
- Запаніруйте кожен сирник у борошні.
- Сирники слід смажити на добре розігрітій пательні до золотавої скоринки.