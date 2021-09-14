Сырники с начинкой из вареной сгущенки: вкусный завтрак от Евгения Клопотенко

14 сентября 2021 , 12:02
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

В Украине блюда из творога – в особом почете. И сырники с кофе – один из любимейших наших завтраков. Однако почему бы нам не приготовить старое доброе блюдо по-новому, например со сгущенкой?

Начинить сырники аппетитной вареной сгущенкой – отличная идея! Ваши родные оценят новый вкус знакомого блюда и будут требовать его "на бис".

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Легкие в приготовлении, сырники от Клопотенко надолго пропишутся в вашем повседневном меню.

Рецепт сырников со сгущенным молоком

Время: 45 минут
Порций: 2

Особые сырники / Фото сайт Євгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 330 г творога;
  • 100 г муки;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 ст. л. сахара,
  • 1 яйцо;
  • 6 ч. л. вареного сгущенного молока;
  • масло для жарки.

Приготовление:

  1. Творог соедините с яйцом и сахаром и тщательно перемешайте.
  2. Добавьте к сыру муку, щепотку соли и замесите тесто.
  3. Тесто должно иметь однородную консистенцию.
  4. Выложите полученное тесто в форме колбаски и разделите ее ножом на 6 равных частей.
  5. Из каждой части сформируйте шарик, и вложите в каждый по 1 чайной ложке вареного сгущенного молока.
  6. Соедините края, как у вареника, и сформируйте изделие так, чтобы придать ему вид сырника.
  7. Запанируйте каждый сырник в муке.
  8. Сырники следует жарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська