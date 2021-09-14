Сырники с начинкой из вареной сгущенки: вкусный завтрак от Евгения Клопотенко
14 сентября 2021 , 12:02Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
В Украине блюда из творога – в особом почете. И сырники с кофе – один из любимейших наших завтраков. Однако почему бы нам не приготовить старое доброе блюдо по-новому, например со сгущенкой?
Начинить сырники аппетитной вареной сгущенкой – отличная идея! Ваши родные оценят новый вкус знакомого блюда и будут требовать его "на бис".
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Легкие в приготовлении, сырники от Клопотенко надолго пропишутся в вашем повседневном меню.
Рецепт сырников со сгущенным молоком
Время: 45 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- 330 г творога;
- 100 г муки;
- 1 щепотка соли;
- 1 ст. л. сахара,
- 1 яйцо;
- 6 ч. л. вареного сгущенного молока;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Творог соедините с яйцом и сахаром и тщательно перемешайте.
- Добавьте к сыру муку, щепотку соли и замесите тесто.
- Тесто должно иметь однородную консистенцию.
- Выложите полученное тесто в форме колбаски и разделите ее ножом на 6 равных частей.
- Из каждой части сформируйте шарик, и вложите в каждый по 1 чайной ложке вареного сгущенного молока.
- Соедините края, как у вареника, и сформируйте изделие так, чтобы придать ему вид сырника.
- Запанируйте каждый сырник в муке.
- Сырники следует жарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки.
Приятного аппетита!