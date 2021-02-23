Если вы думаете, что Канада славится только кленовым сиропом – вы ошибаетесь. Лиза Глинская рассказала о самых популярных традиционных блюдах этой страны.

Елизавета Глинская продолжает знакомить нас с кухнями народов мира. Сегодня кондитер расскажет нам о традиционных блюдах канадской кухни.

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Национальная кухня Канады – это собранные традиции и блюда европейских мигрантов. Здесь можно встретить блюда английской, французской, итальянской и украинской кухонь. Однако есть и несколько настоящих канадских блюд, которые принадлежат только этой стране.

Туртьер

В состав пирога Tourtière входит свинина, говядина, телятина или мясо дикой птицы, также специи и травы. В некоторых регионах Канады в начинку кладут рыбу.



Закрытый канадский пирог

Это сытное блюдо традиционно готовят на Рождество или на Новый год.

Канадский бекон

В отличие от традиционного бекона из свинины, канадский бекон – это постная грудка, засоленная и обваленная в кукурузную муку.

Были времена, когда Канада экспортировала крупные партии бекона в Англию, там он считался деликатесом и был в дефиците.

Копченое мясо по-Монреальски

Это блюдо считается деликатесом. Ее готовят засаливая грудку и целую неделю выдерживают в специях и сухих травах. Далее мясо коптят горячим методом и обдают паром, чтобы оно был вполне готов к употреблению.

Путин

(ударение на второй слог)



Национальное блюдо Канады

Довольно специфическое блюдо для Канады. Poutine – это картофель фри под сыром с острой мясной подливкой.

Существует версия, что блюдо появилось в 1950 году, а несколько небольших городов Канады до сих пор не могут поделить первенство этого блюда между собой.

Бивер Тейлс

BeaverTails – слоеные пирожки со сладкой начинкой. Традиционное блюдо канадской кухни в переводе означает, как хвост бобра.



Популярный десерт в Канаде

Хорошо обжаренные полоски теста подают с вареньем, шоколадными пастами или арахисовым маслом.

Этот рецепт поколениями передавался от семьи к семье Грэма Хукера, а в 1978 году он был доступен для всех.

Нанаимо

Сочный трехслойный десерт из крошки, ванильного масляного крема и горячего шоколада.

Сливочный тарт

Этот десерт считают одним из главных блюд ранней канадской кухни. Тарт состоит из хрустящей основы и начинки из сливочного масла, сахара и яичной смеси.

Кленовый сироп

Это гордость канадской кухни и любимое лакомство страны. Его добавляют ко всем десертам и привозят в качестве сувенира.