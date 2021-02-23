Якщо ви думаєте, що Канада славиться тільки кленовим сиропом – ви помиляєтеся. Ліза Глінська розповіла про найпопулярніші традиційні страви цієї країни.

Єлизавета Глінська продовжує знайомити нас із кухнями народів світу. Сьогодні кондитерка розповість нам про традиційні страви канадської кухні.

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Національна кухня Канади – це зібрані традиції та страви європейських мігрантів. Тут можна зустріти страви англійської, французької, італійської та української кухонь. Проте є й кілька справжніх канадських страв, які належать тільки цій країні.

Туртьєр

До складу пирога Tourtière входить свинина, яловичина, телятина або м'ясо дикої птиці, також спеції та трави. У деяких регіонах Канади в начинку кладуть рибу.

Закритий канадський пиріг

Цю ситну страву традиційно готують на Різдво або на Новий рік.

Канадський бекон

На відміну від традиційного бекону зі свинини, канадський бекон – це пісна грудка, засолена та обвалена у кукурудзяне борошно.

Були часи, коли Канада експортувала великі партії бекону до Англії, там він вважався делікатесом та був у дефіциті.

Копчене м'ясо по-Монреальськи

Ця страва вважається делікатесом. Її готують засолюючи грудку та цілий тиждень витримують у спеціях та сухих травах. Далі м'ясо коптять гарячим методом та обдають парою, щоб вона була цілком готовою до вживання.

Путин

(наголос на другий склад)

Національна страва Канади

Досить специфічна страва для Канади. Poutine – це картопля фрі під сиром з гострою м'ясною підливою.

Існує версія, що страва з'явилася у 1950 році, а декілька невеликих міст Канада й досі не можуть поділити першість цієї страви між собою.

Бівер Тейлс

BeaverTails – листкові пиріжки з солодкою начинкою. Традиційна страва канадської кухні у перекладі означає, як хвіст бобра.

Популярний десерт в Канаді

Добре обсмажені смужки тіста подають з варенням, шоколадними пастами чи арахісовим маслом.

Цей рецепт поколіннями передавався від сім'ї до сім'ї Грема Хукера, а в 1978 році він був доступний для всіх.

Нанаімо

Соковитий тришаровий десерт з крихти, ванільного масляного крему та гарячого шоколаду.

Вершковий тарт

Цей десерт вважають одним із головних страв ранньої канадської кухні. Тарт складається х хрумкої основи та начинки з вершкового масла, цукру та яєчної суміші.

Кленовий сироп

Це гордість канадської кухні та улюблений смаколик країни. Його додають до всіх десертів та привозять в якості сувеніру.