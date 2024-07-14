Вы могли этого не знать: надо ли мыть цветную капусту

Цветная капуста – идеальный ингредиент для вкусных летних блюд. Еще одним преимуществом этого овоща является его невероятная польза.

Цветную капусту точно стоит включить в свой рацион. Однако многие люди не знают, как ее правильно готовить, в частности нужно ли ее мыть.

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Надо ли мыть цветную капусту

Цветную капусту надо мыть перед приготовлением. Однако поскольку она имеет поры и впадины, простого мытья может оказаться недостаточно, чтобы убрать всю грязь.

Обязательно нужно тщательно промыть цветную капусту под проточной водой. Перед этим ее стоит разрезать на соцветия, ведь между ними есть много мест, где накапливаются бактерии.



Цветную капусту надо мыть перед приготовлением / Фото Unsplash

Также цветную капусту можно положить в кастрюлю с холодной водой, подождать несколько минут, а затем обмыть ее под краном. Так вы избавитесь от максимального количества бактерий, которые могли скопиться под листьями и в соцветиях.

Лучше всего добавить в воду соль – 1 столовую ложку на литр – и опустить соцветия ориентировочно на 20 минут. Если в капусте были насекомые, то под действием такого соляного раствора они всплывут на поверхность. После этого еще раз тщательно промойте овощ под проточной водой.