Цветная капуста, которую летом можно приобрести на каждом рынке, является идеальным дополнением к супам, салатам и другим блюдам. Цветную капусту можно варить целиком или разделить на соцветия.

Интересно Лучшего на утро не придумаешь: вкусный тост с авокадо, сыром и медом

Как вкусно приготовить цветную капусту

Сначала вскипятите примерно 3 литра воды в большой кастрюле (достаточно большой, чтобы поместить всю цветную капусту). Добавьте 3 чайные ложки соли. Пока вода нагревается, удалите листья и твердую часть стебля и промойте цветную капусту под проточной водой. Аккуратно добавьте цветную капусту в кипящую воду.

Такая капуста может стать основой для любых блюд / Фото unsplash

Помогите себе шумовкой, чтобы не брызнуть на себя горячей водой. Варите на среднем огне, не накрывая крышкой. Цветной капусте среднего размера понадобится около 15 минут, чтобы хорошо размякнуть и не пережариться. По истечении этого времени проверьте вилкой мягкость цветной капусты.

Если вы варите цветную капусту в соцветиях, то время приготовления сократится примерно до 10 минут. Проверить, достаточно ли мягкая цветная капуста, можно с помощью вилки.

Такая капуста может стать основой для салата. Также ее можно обжарить в кляре или добавить в суп.

Что приготовить из огурцов на зиму: особый рецепт.