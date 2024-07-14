Ви могли цього не знати: чи треба мити цвітну капусту

Цвітну капусту точно варто включити у свій раціон. Проте багато людей не знають, як її правильно готувати, зокрема, чи потрібно її мити.

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Чи треба мити цвітну капусту

Цвітну капусту треба мити перед приготуванням. Однак, оскільки вона має пори та впадини, простого миття може виявитися недостатньо, щоб прибрати увесь бруд.

Обов'язково потрібно ретельно промити цвітну капусту під проточною водою. Перед цим її варто розрізати на суцвіття, адже поміж ними є багато місць, де накопичуються бактерії.



Цвітну капусту треба мити перед приготуванням / Фото Unsplash

Також цвітну капусту можна покласти в каструлю з холодною водою, почекати кілька хвилин, а потім обмити її під краном. Так ви позбавитеся максимальної кількості бактерій, які могли скупчитися під листям і в суцвіттях.

Найкраще додати у воду сіль – 1 столову ложку на літр – та опустити суцвіття орієнтовно на 20 хвилин. Якщо в капусті були комахи, то під дією такого соляного розчину вони спливуть на поверхню. Після цього ще раз ретельно промийте овоч під проточною водою.

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