Об этом знают далеко не все: надо ли мыть кукурузу
Источник:"Новый канал"
Вареную кукурузу, пожалуй, обожают все. Это летнее блюдо нравится как взрослым, так и детям.
Рецепт приготовления кукурузы – очень важен. Именно от него зависит вкус и качество блюда.
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Как правильно подготовить кукурузу
Перед варкой кукурузу обязательно надо промыть под чистой проточной водой и удалить все грязные листья. Вы можете не полностью очищать початок от листьев, ведь во время приготовления оно предоставит интересный аромат.
Также желательно замочить кукурузу на час в холодной воде. Для варки лучше всего отобрать початки одинакового размера для того, чтобы они равномерно сварились. Если початки слишком большие, разрежьте их пополам.
Готовить кукурузу – не сложно / Фото Unsplash
Как варить кукурузу
Количество времени приготовления кукурузы зависит от степени ее зрелости:
- молодая кукуруза варится 20 – 30 минут,
- созревшая кукуруза – 30 – 40 минут.
- хорошо созревшие початки – 2 – 3 часа.
Самое главное – не переварить кукурузу, чтобы зерна не начали твердеть.
Как готовить кукурузу:
- Опустите кукурузу в кипящую воду. Перед варкой и во время приготовления ее солить не нужно, потому что зерна будут жесткими. Солят кукурузу обычно за 5 минут до готовности или перед тем, как подать на стол.
- В воду для варки добавьте немного сахара и сливочного масла – они придадут блюду нежный вкус.
- Не варите кукурузу на большом огне. Сразу после закипания уменьшите огонь до маленького. Во время остывания кукуруза немного твердеет, поэтому желательно есть ее почти сразу после варки.