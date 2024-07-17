Приготовление вареной кукурузы очень простое и быстрое, что делает ее еще более привлекательной для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным овощем без лишних усилий. Чтобы приготовить идеальную вареную кукурузу, достаточно нескольких простых шагов.

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Сколько времени варить кукурузу

Если у вас нет большой кастрюли, вы можете разрезать початки пополам. Вскипятите воду с сахаром (2 столовые ложки сахара на 4 початка или на ваш вкус), затем добавьте кукурузу и доведите до кипения. С момента повторного закипания ее стоит варить примерно 10 – 15 минут.

Вареная кукуруза с маслом и солью

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и бросьте очищенные початки кукурузы.
  2. Доведите до кипения и варите не более 8 минут.
  3. На сковороде растопите масло и добавьте 2 столовые ложки муки. Жарьте 3 – 4 минуты, пока мука не станет румяной.
  4. Постоянно помешивайте, добавьте молоко.
  5. Уменьшите огонь и варите до загустения.
  6. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом.
  7. Добавьте натертый на крупной терке сыр.
  8. Перемешивайте, пока не образуется однородный сливочный соус. Добавьте в соус измельченную петрушку.
  9. Разложите вареные початки кукурузы на тарелки и подавайте вместе с соусом.