Приготовление вареной кукурузы очень простое и быстрое, что делает ее еще более привлекательной для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным овощем без лишних усилий. Чтобы приготовить идеальную вареную кукурузу, достаточно нескольких простых шагов.

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Сколько времени варить кукурузу

Если у вас нет большой кастрюли, вы можете разрезать початки пополам. Вскипятите воду с сахаром (2 столовые ложки сахара на 4 початка или на ваш вкус), затем добавьте кукурузу и доведите до кипения. С момента повторного закипания ее стоит варить примерно 10 – 15 минут.

Вареная кукуруза с маслом и солью

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 початка кукурузы;

сырный соус:

– 1 щепотка молотого мускатного ореха;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 460 миллилитров молока 3,2%;

– 5 грамм петрушки;

– 1 щепотка черного перца;

– 200 грамм желтого сыра, хорошо плавящегося;

– 1 щепотка соли.

Приготовление:

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и бросьте очищенные початки кукурузы. Доведите до кипения и варите не более 8 минут. На сковороде растопите масло и добавьте 2 столовые ложки муки. Жарьте 3 – 4 минуты, пока мука не станет румяной. Постоянно помешивайте, добавьте молоко. Уменьшите огонь и варите до загустения. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Добавьте натертый на крупной терке сыр. Перемешивайте, пока не образуется однородный сливочный соус. Добавьте в соус измельченную петрушку. Разложите вареные початки кукурузы на тарелки и подавайте вместе с соусом.

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