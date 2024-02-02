Рецепт бульйону знає кожен. Однак унікальність цієї страви у тому, що в кожного вона виходить по-різному.

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Список інгредієнтів можна змінювати, однак один завжди буде незамінним – м'ясо. Що потрібно знати про його вибір та чи потрібно збирати шуму з бульйону, щоб отримати ідеальний результат?

Піна на бульйоні: збирати чи не збирати

Виявляється, збір шуми багато кулінарів вважають марною тратою часу. Це робить більшість із нас, однак на смак страви це абсолютно не впливає, йдеться лише про естетику та прозорість бульйону. Однак якщо не збирати піну, то страва буде більш поживною.

Улюблена гаряча страва / Фото Pixabay