Нужно ли собирать пену с бульона: какое важное знание о мясе решит все

2 февраля 2024, 12:40
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Источник:

haps

Приготовление бульона не такое уж и сложное искусство, овладеть которым может каждый. Важно знать лишь несколько секретов, чтобы вы не испытывали никаких проблем с этим блюдом.

Рецепт бульона знает каждый. Однако уникальность этого блюда в том, что у каждого оно получается по-разному.

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Список ингредиентов можно менять, однако один всегда будет незаменимым – мясо. Что нужно знать о его выборе и нужно ли собирать шуму из бульона, чтобы получить идеальный результат?

Пена на бульоне: собирать или не собирать

Оказывается, сбор шумы многие кулинары считают пустой тратой времени. Это делает большинство из нас, однако на вкус блюда это совершенно не влияет, речь идет только об эстетике и прозрачности бульона. Однако если не собирать пену, то блюдо будет более питательным.

Любимое горячее блюдо / Фото Pixabay

На самом деле пена, которую мы все так любим собирать, это просто свернутый белок из мяса. Если вы не будете слишком часто помешивать блюдо, то во время варки белок спокойно осядет на дно. Поэтому, прозрачности разлитого по тарелкам бульона абсолютно ничего не угрожает.


Хозяйкам советуют не собирать пену зря, а заниматься другими делами или просто посвятить время родным.
 
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська