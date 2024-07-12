Об этом знают далеко не все: надо ли замачивать горох перед варкой

Горох – полезный продукт, из которого получается сказочно вкусное пюре или суп. Однако иногда его бывает проблематично сварить.

Горох – очень питательный. Кроме этого, он является мощным источником белков.

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Как правильно варить горох

Чтобы горох сварился значительно быстрее, его надо замочить перед приготовлением. Для этого горох надо насыпать в миску и залить прохладной водой на 5 – 12 часов. Лучше всего это делать на ночь.

Тогда уже утром вы сможете приготовить вкусное и питательное блюдо за 40 минут. В свою очередь, горох без замачивания будет вариться около 2 часов. В воду для замачивания можно добавить пол чайной ложки соды – это будет способствовать более быстрому размягчению бобов.



Замоченный горох готовится быстрее / Фото Depositphotos

Чтобы сварить горох, положите его в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Варите, снимая пенку. В конце варки помешивайте горох чаще, чтобы он не пригорел, а за 5 минут до завершения посолите. Готовый горох можно перебить блендером, тогда пюре получится однородным.