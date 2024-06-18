Горох издавна используется в украинской кухне. Ведь он не только питательный, но и очень ароматный.
Будет вкусно Бюджетно, но очень вкусно: элементарный рецепт сочных котлет с секретом
Горох с беконом
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить горох с беконом: видео
Приготовление:
- Кашу промойте и залейте горячей водой. Оставьте минимум на один час, а лучше на ночь.
- Слейте воду и залейте чистую в пропорции 1 к 3. Варите примерно 1 час.
- Лук измельчите и обжарьте до золотистости. Морковь натрите и добавьте к луку.
- Когда вода едва будет покрывать горох, добавьте поджарку и варите до загустения.
- В конце приготовления добавьте к каше соль, перец, масло и измельченный чеснок. Толкушкой или блендером измельчите кашу до пюреобразного состояния.
- Сало или бекон обжарьте на сухой сковороде и добавьте к каше. Подавайте горох с кусочком масла и шкварками.