Про це знають далеко не всі: чи треба замочувати горох перед варінням

Горох – дуже поживний. Окрім цього, він є потужним джерелом білків.

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Як правильно варити горох

Щоб горох зварився значно швидше, його треба замочити перед приготуванням. Для цього горох треба насипати в миску і залити прохолодною водою на 5 – 12 годин. Найкраще це робити на ніч.

Тоді вже зранку ви зможете приготувати смачну та поживну страву за 40 хвилин. Своєю чергою, горох без замочування буде варитися близько 2 годин. У воду для замочування можна додати пів чайної ложки соди – це сприятиме швидшому розм'якшенню бобів.



Замочений горох готується швидше / Фото Depositphotos

Щоб зварити горох, покладіть його в каструлю, залийте водою та поставте на середній вогонь. Варіть, знімаючи пінку. В кінці варіння помішуйте горох частіше, щоб він не пригорів, а за 5 хвилин до завершення посоліть. Готовий горох можна перебити блендером, тоді пюре вийде однорідним.

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