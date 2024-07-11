Томаты придадут курице сочности. Фета же превратит блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

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Куриное филе с фетой и помидорами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Оливки и помидоры мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс.
  2. В миске разомните фету. Добавьте йогурт, помидоры, оливки, цедру лимона, соль, молотый перец и сушеное орегано.
  3. Острым ножом разрежьте куриные грудки пополам горизонтально, не разрезая до конца.
  4. Наполните каждый карман равным количеством начинки и закрепите зубочистками. Посыпьте солью и перцем.
  5. Разогрейте масло на большой сковороде на среднем огне. Обжарьте фаршированное куриное филе около 4 минут с двух сторон.
  6. Поставьте сковороду в духовку и выпекайте 20 – 25 минут. Готовое блюдо переложите на тарелку, дайте постоять 5 минут и нарежьте.