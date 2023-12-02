Квашена капуста – дуже корисний додаток до вечері. Вона має кислий смак, тому деякі люди промивають його перед використанням. Цього робити не потрібно. Щоб пом'якшити її смак, замість полоскання можна використовувати інші методи.

Цікаво Справжня гастромандрівка: ідеї смачних страв із нагетсами

Чому не варто промивати капусту

Квашена капуста використовується для приготування салатів, супів і начинки для вареників. Промивання квашеної капусти під проточною водою може знищити її смак і аромат, тому від цього краще утриматися.

Промивання квашеної капусти видаляє корисні інгредієнти, залишаючи в основному целюлозу та лігнін, тобто клітковину, яка будує клітини рослин і нерозчинна у воді. У такому вигляді силос втрачає свої поживні та корисні властивості.

Що робити з надто кислою капустою

Якщо капуста занадто кисла, просто добре відіжміть сік або змішайте його з білокачанною капустою. Це пом'якшить смак страви. Білокачанну капусту потрібно з’єднати з квашеною у співвідношенні 1:2. Приправляти страви з квашеною капустою варто кмином, майораном, лавровим листом і запашним перцем.

Салат з квашеної капусти

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 3

Чудовий салат / Фото pexels

Інгредієнти:

– 300 грамів квашеної капусти;

– 1 морква;

– 1 велике яблуко;

– 30 мілілітрів олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Очистіть і натріть моркву на крупній тертці, викладіть її в миску. З квашеної капусти відіжміть воду, наріжте її дрібніше і додайте до моркви. Яблуко очистіть від шкірки, виріжте серцевину і натріть на крупній тертці. Додайте до моркви та капусти. Влийте в миску з овочами олію і спеції, ретельно перемішайте.

Ці додатки зроблять чай ще смачнішим: як приготувати ідеальний напій.