Такая курочка быстро готовится, очень мягкая и сочная. Добавьте любимый соус и напитки – и эти выходные вы точно не забудете!
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Рецепт курятины в панировке
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Очень вкусно готовить, а так смакуют / Фото unsplash
Приготовление:
- Нарежьте филе кусочками примерно 2,5 сантиметра, приправьте солью, перцем и перемешайте.
- Хлопья покрошите или немного смешайте в блендере или измельчителе.
- В миске смешайте молоко, муку, яйцо, соль, перец и паприку до однородности.
- Поместите филе в смесь и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 градусов С.
- Большой противень застелите бумагой для выпечки.
- Обваляйте мясо в хлопьях и выложите на противень.
- Посыпьте солью и сбрызните оливковым маслом или растопленным сливочным маслом.
- Выпекайте 15 минут до золотистой корочки.
- Подавайте с чесночным соусом или кетчупом.