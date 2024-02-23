Такая курочка быстро готовится, очень мягкая и сочная. Добавьте любимый соус и напитки – и эти выходные вы точно не забудете!

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Рецепт курятины в панировке

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Очень вкусно готовить, а так смакуют / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Нарежьте филе кусочками примерно 2,5 сантиметра, приправьте солью, перцем и перемешайте.
  2. Хлопья покрошите или немного смешайте в блендере или измельчителе.
  3. В миске смешайте молоко, муку, яйцо, соль, перец и паприку до однородности.
  4. Поместите филе в смесь и перемешайте.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов С.
  6. Большой противень застелите бумагой для выпечки.
  7. Обваляйте мясо в хлопьях и выложите на противень.
  8. Посыпьте солью и сбрызните оливковым маслом или растопленным сливочным маслом.
  9. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки.
  10. Подавайте с чесночным соусом или кетчупом.