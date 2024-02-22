Малиновый или любой другой фруктовый мусс – идеальное дополнение к блинам с мороженым и даже тортам. Сохраните себе этот рецепт, ведь однажды он точно вам пригодится.
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Рецепт мусса из малины
Время: 40 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Малину кладем в кастрюлю, добавляем воду и нагреваем на медленном огне. Не забываем постоянно помешивать.
- Добавляем сахар и продолжаем готовить.
- Мусс готов тогда, когда станет густым.
- После готовности даем муссу остыть и используем к десертам и блинам.
Приятного аппетита!