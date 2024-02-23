Така курочка швидко готується, дуже м'яка та соковита. Додайте улюблений соус та напої – і ці вихідні ви точно не забудете!

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Рецепт курятини у паніровці

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Дуже смачно готувати, а так смакують / Фото unsplash

Приготування:

  1. Наріжте філе шматочками приблизно 2,5 сантиметра, приправте сіллю, перцем і перемішайте.
  2. Пластівці покришіть або трохи змішайте в блендері або подрібнювачі.
  3. У мисці змішайте молоко, борошно, яйце, сіль, перець і паприку до однорідності.
  4. Помістіть філе в суміш і перемішайте.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів С.
  6. Велике деко застеліть папером для випічки.
  7. Обваляйте м'ясо в пластівцях і викладіть на деко.
  8. Посипте сіллю та збризніть оливковою олією або розтопленим вершковим маслом.
  9. Випікайте 15 хвилин до золотистої скоринки.
  10. Подавайте з часниковим соусом або кетчупом.