Така курочка швидко готується, дуже м'яка та соковита. Додайте улюблений соус та напої – і ці вихідні ви точно не забудете!
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Рецепт курятини у паніровці
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Дуже смачно готувати, а так смакують / Фото unsplash
Приготування:
- Наріжте філе шматочками приблизно 2,5 сантиметра, приправте сіллю, перцем і перемішайте.
- Пластівці покришіть або трохи змішайте в блендері або подрібнювачі.
- У мисці змішайте молоко, борошно, яйце, сіль, перець і паприку до однорідності.
- Помістіть філе в суміш і перемішайте.
- Розігрійте духовку до 200 градусів С.
- Велике деко застеліть папером для випічки.
- Обваляйте м'ясо в пластівцях і викладіть на деко.
- Посипте сіллю та збризніть оливковою олією або розтопленим вершковим маслом.
- Випікайте 15 хвилин до золотистої скоринки.
- Подавайте з часниковим соусом або кетчупом.