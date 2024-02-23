Как в популярном фастфуде: как приготовить известные на весь мир наггетсы дома
23 февраля 2024, 23:22Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Для того, чтобы выходные прошли удачно, следует обо всем позаботиться заранее. Приготовьте хрустящие и нежные наггетсы - и вопрос о вкусной еде сразу исчезнет.
Такая курочка быстро готовится, очень мягкая и сочная. Добавьте любимый соус и напитки – и эти выходные вы точно не забудете!
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Рецепт курятины в панировке
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 2 филе куриной грудки;
– 1 стакан молока;
– полстакана пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– соль, перец по вкусу;
– пол чайной ложки порошка сладкой паприки;
– пол чайной ложки молотого острого перца;
– 2 стакана кукурузных хлопьев (не сладких);
– 4 столовые ложки оливкового масла или растопленного сливочного масла.
Приготовление:
- Нарежьте филе кусочками примерно 2,5 сантиметра, приправьте солью, перцем и перемешайте.
- Хлопья покрошите или немного смешайте в блендере или измельчителе.
- В миске смешайте молоко, муку, яйцо, соль, перец и паприку до однородности.
- Поместите филе в смесь и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 градусов С.
- Большой противень застелите бумагой для выпечки.
- Обваляйте мясо в хлопьях и выложите на противень.
- Посыпьте солью и сбрызните оливковым маслом или растопленным сливочным маслом.
- Выпекайте 15 минут до золотистой корочки.
- Подавайте с чесночным соусом или кетчупом.