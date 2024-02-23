Как в популярном фастфуде: как приготовить известные на весь мир наггетсы дома

Для того, чтобы выходные прошли удачно, следует обо всем позаботиться заранее. Приготовьте хрустящие и нежные наггетсы - и вопрос о вкусной еде сразу исчезнет.

Такая курочка быстро готовится, очень мягкая и сочная. Добавьте любимый соус и напитки – и эти выходные вы точно не забудете!

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Рецепт курятины в панировке

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Очень вкусно готовить, а так смакуют / Фото unsplash

– 2 филе куриной грудки;– 1 стакан молока;– полстакана пшеничной муки;– 1 яйцо;– соль, перец по вкусу;– пол чайной ложки порошка сладкой паприки;– пол чайной ложки молотого острого перца;– 2 стакана кукурузных хлопьев (не сладких);– 4 столовые ложки оливкового масла или растопленного сливочного масла.

Приготовление:

Нарежьте филе кусочками примерно 2,5 сантиметра, приправьте солью, перцем и перемешайте. Хлопья покрошите или немного смешайте в блендере или измельчителе. В миске смешайте молоко, муку, яйцо, соль, перец и паприку до однородности. Поместите филе в смесь и перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов С. Большой противень застелите бумагой для выпечки. Обваляйте мясо в хлопьях и выложите на противень. Посыпьте солью и сбрызните оливковым маслом или растопленным сливочным маслом. Выпекайте 15 минут до золотистой корочки. Подавайте с чесночным соусом или кетчупом.

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