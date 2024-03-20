Что приготовить в первую неделю поста: бюджетная намазка на хлеб за 50 гривен
20 марта 2024, 11:14Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Намазка на хлеб – это быстрый способ приготовить аппетитную закуску. Ее стоит подавать на завтрак или как быстрый перекус на работу или учебу.
Фасоль – это сытный способ быстро насытиться на долгое время. Ее часто добавляют в суп или делают из нее гарнир, однако есть еще одна опция – аппетитная закуска.
Не пропустите Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов
Рецепт намазки из фасоли
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Очень вкусно / Фото Kwestia smakuИнгредиенты:
– 1 банка белой фасоли;
– 1 большая луковица;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Слейте фасоль, оставив несколько столовых ложек жидкости.
- Лук почистите и нарежьте кубиками, выложите на сковороду с маслом и жарьте, периодически помешивая, около 10 минут, пока лук не станет прозрачным, размягчится и окончательно слегка подрумянится.
- Посолите и поперчите лук.
- Добавьте к фасоли и разомните все с помощью лопатки или вилки.
- Если необходимо, вы можете добавить немного маринада, если паста слишком сухая.