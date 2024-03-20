Что приготовить в первую неделю поста: бюджетная намазка на хлеб за 50 гривен

20 марта 2024, 11:14
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Источник:

Kwestia smaku

Намазка на хлеб – это быстрый способ приготовить аппетитную закуску. Ее стоит подавать на завтрак или как быстрый перекус на работу или учебу.

Фасоль – это сытный способ быстро насытиться на долгое время. Ее часто добавляют в суп или делают из нее гарнир, однако есть еще одна опция – аппетитная закуска.

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Рецепт намазки из фасоли

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Очень вкусно / Фото Kwestia smaku

Ингредиенты:
– 1 банка белой фасоли;
– 1 большая луковица;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Слейте фасоль, оставив несколько столовых ложек жидкости.
  2. Лук почистите и нарежьте кубиками, выложите на сковороду с маслом и жарьте, периодически помешивая, около 10 минут, пока лук не станет прозрачным, размягчится и окончательно слегка подрумянится.
  3. Посолите и поперчите лук.
  4. Добавьте к фасоли и разомните все с помощью лопатки или вилки.
  5. Если необходимо, вы можете добавить немного маринада, если паста слишком сухая.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська