Квасоля – це ситний спосіб швидко наситися на довгий час. Її часто додають у суп або роблять з неї гарнір, однак є ще одна опція – апетитна закуска.

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Рецепт намазки з квасолі

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати намазку з квасолі

Дуже смачно / Фото Kwestia smaku

Приготування:

  1. Злийте квасолю, залишивши кілька столових ложок рідини.
  2. Цибулю почистіть та наріжте кубиками, викладіть на сковороду з олією і смажте, періодично помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане прозорою, розм’якшиться і остаточно злегка підрум’яниться.
  3. Посоліть і поперчіть цибулю.
  4. Додайте до квасолі і розімніть все за допомогою лопатки або виделки.
  5. Якщо необхідно, ви можете додати трохи маринаду, якщо паста занадто суха.