Квасоля – це ситний спосіб швидко наситися на довгий час. Її часто додають у суп або роблять з неї гарнір, однак є ще одна опція – апетитна закуска.

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Рецепт намазки з квасолі

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Дуже смачно / Фото Kwestia smaku

Інгредієнти:

– 1 банка білої квасолі;

– 1 велика цибулина;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Злийте квасолю, залишивши кілька столових ложок рідини. Цибулю почистіть та наріжте кубиками, викладіть на сковороду з олією і смажте, періодично помішуючи, близько 10 хвилин, поки цибуля не стане прозорою, розм’якшиться і остаточно злегка підрум’яниться. Посоліть і поперчіть цибулю. Додайте до квасолі і розімніть все за допомогою лопатки або виделки. Якщо необхідно, ви можете додати трохи маринаду, якщо паста занадто суха.

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