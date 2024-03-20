Фасоль – это сытный способ быстро насытиться на долгое время. Ее часто добавляют в суп или делают из нее гарнир, однако есть еще одна опция – аппетитная закуска.

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Рецепт намазки из фасоли

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Очень вкусно / Фото Kwestia smaku

Ингредиенты:

– 1 банка белой фасоли;

– 1 большая луковица;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Слейте фасоль, оставив несколько столовых ложек жидкости. Лук почистите и нарежьте кубиками, выложите на сковороду с маслом и жарьте, периодически помешивая, около 10 минут, пока лук не станет прозрачным, размягчится и окончательно слегка подрумянится. Посолите и поперчите лук. Добавьте к фасоли и разомните все с помощью лопатки или вилки. Если необходимо, вы можете добавить немного маринада, если паста слишком сухая.

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