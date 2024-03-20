Фасоль – это сытный способ быстро насытиться на долгое время. Ее часто добавляют в суп или делают из нее гарнир, однако есть еще одна опция – аппетитная закуска.

Не пропустите Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рецепт намазки из фасоли

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Как приготовить намазку из фасоли

Очень вкусно / Фото Kwestia smaku

Приготовление:

  1. Слейте фасоль, оставив несколько столовых ложек жидкости.
  2. Лук почистите и нарежьте кубиками, выложите на сковороду с маслом и жарьте, периодически помешивая, около 10 минут, пока лук не станет прозрачным, размягчится и окончательно слегка подрумянится.
  3. Посолите и поперчите лук.
  4. Добавьте к фасоли и разомните все с помощью лопатки или вилки.
  5. Если необходимо, вы можете добавить немного маринада, если паста слишком сухая.