15 минут – и готово: гениальная намазка из сельди и плавленого сыра
1 января 2024, 22:01Читати новину українською
Источник:Shuba
Если после празднования Нового года у вас осталась селедка, превратите ее в вкусную намазку. Для нее нужны только самые простые ингредиенты.
Эта намазка подойдет к лавашу, домашним гренкам, соленым крекерам или французскому багету. Она прекрасно дополнит утренние бутерброды, а также станет отличной закуской на праздничный стол, если подать ее в тарталетках.
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Рецепт вкусного паштета из сельди
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов филе сельди;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 2 морковки;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 перьев зеленого лука;
– 1 пучок укропа;
– 30 граммов грецких орехов.
Приготовление:
- За час-полтора до приготовления промойте и поставьте вариться морковь. После охлаждения очистите ее от кожуры и порежьте кольцами.
- Помойте и обсушите бумажными полотенцами укроп и зеленый лук, после чего измельчите.
- Очистите чеснок и разделите его на две части. Нарежьте филе сельди. Измельчите грецкие орехи.
- Соедините в чаше блендера морковь, сельдь, плавленый сыр, чеснок, укроп и лук. Взбейте на средней скорости до однородной массы.
- Попробуйте паштет и при необходимости взбейте, чтобы масса стала еще мягче.