Эта намазка подойдет к лавашу, домашним гренкам, соленым крекерам или французскому багету. Она прекрасно дополнит утренние бутерброды, а также станет отличной закуской на праздничный стол, если подать ее в тарталетках.

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Рецепт вкусного паштета из сельди

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. За час-полтора до приготовления промойте и поставьте вариться морковь. После охлаждения очистите ее от кожуры и порежьте кольцами.
  2. Помойте и обсушите бумажными полотенцами укроп и зеленый лук, после чего измельчите.
  3. Очистите чеснок и разделите его на две части. Нарежьте филе сельди. Измельчите грецкие орехи.
  4. Соедините в чаше блендера морковь, сельдь, плавленый сыр, чеснок, укроп и лук. Взбейте на средней скорости до однородной массы.
  5. Попробуйте паштет и при необходимости взбейте, чтобы масса стала еще мягче.