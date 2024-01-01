Ця намазка підійде до лаваша, домашніх грінок, солоних крекерів чи французького багета. Вона чудово пасуватиме для ранкових бутербродів, а також стане відмінною закускою на святковий стіл, якщо подати її в тарталетках.
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Рецепт смачного паштету з оселедця
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- За годину-півтори до приготування помийте та поставте відварюватися моркву. Після охолодження, очистьте її від шкірки та поріжте кільцями.
- Помийте та обсушіть паперовими рушниками кріп і зелену цибулю, після чого подрібніть.
- Очистьте часник і розділіть його на дві частини. Наріжте філе оселедця. Подрібніть волоські горіхи.
- З'єднайте у чаші блендера моркву, оселедець, плавлений сир, часник, кріп та цибулю. Збийте на середній швидкості до однорідної маси.
- Скуштуйте паштет та за необхідності збийте ще, аби маса стала ще м'якшою.