Ця намазка підійде до лаваша, домашніх грінок, солоних крекерів чи французького багета. Вона чудово пасуватиме для ранкових бутербродів, а також стане відмінною закускою на святковий стіл, якщо подати її в тарталетках.

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Рецепт смачного паштету з оселедця

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів філе оселедця;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 2 морквини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 пір'їни зеленої цибулі;

– 1 пучок кропу;

– 30 грамів волоських горіхів.

Приготування:

За годину-півтори до приготування помийте та поставте відварюватися моркву. Після охолодження, очистьте її від шкірки та поріжте кільцями. Помийте та обсушіть паперовими рушниками кріп і зелену цибулю, після чого подрібніть. Очистьте часник і розділіть його на дві частини. Наріжте філе оселедця. Подрібніть волоські горіхи. З'єднайте у чаші блендера моркву, оселедець, плавлений сир, часник, кріп та цибулю. Збийте на середній швидкості до однорідної маси. Скуштуйте паштет та за необхідності збийте ще, аби маса стала ще м'якшою.

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