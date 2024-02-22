Даже вкуснее, чем из сырков: рецепт намазки из шпрот – дешевая закуска за 10 минут
Источник:Prosto way
Вкусная закуска – это когда аппетитно, быстро и просто. Шпроты можно использовать совсем по-новому и приготовить из них намазку.
Такая закуска чрезвычайно универсальна. Она подойдет на перекус, а если к ней добавить овощи или яйца – то еще и на завтрак.
Актуально Добавляем пикантности в будни: быстрый рецепт любимого мисо-супа за 5 минут
Если вам нравится консерва, то эта намазка точно является той опцией, которую вы просто обязаны попробовать. Чеснок можно добавлять опционально, ведь для некоторых этот ингредиент мало ассоциируется с завтраком или перекусом.
Рецепт намазки из шпрот
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 1 банка шпрот;
– 1 яйцо;
– 1 маринованный огурец;
– 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Откройте банку со шпротами и осторожно слейте масло.
- Яйца сварите вкрутую и почистите.
- Натрите их на крупной терке.
- Все указанные ингредиенты положите в блендер. Взбейте вместе до однородной консистенции.
- Намажьте на ломтик хлеба (по желанию его предварительно можно поджарить на сковороде или тостере).
- Сверху вкусные бутерброды можно украсить зеленью.
Как выбрать вкусные и качественные шпроты
Выбирая шпроты в магазинах, проверьте производителя и особенно срок годности. Лучше не покупать помятые или поврежденные банки. Рыбка в упаковке должна иметь плотную структуру.
Кусочки рыбы не должны разваливаться, когда их достают из банки. Если шпроты рассыпаются, а на коже видны повреждения – они изготовлены с нарушениями. Бульон в банке должен быть золотистым и прозрачным, без осадка и лишних деталей.Также подойдет на бутерброды: как приготовить зеленое масло.