Даже вкуснее, чем из сырков: рецепт намазки из шпрот – дешевая закуска за 10 минут

Вкусная закуска – это когда аппетитно, быстро и просто. Шпроты можно использовать совсем по-новому и приготовить из них намазку.

Такая закуска чрезвычайно универсальна. Она подойдет на перекус, а если к ней добавить овощи или яйца – то еще и на завтрак.

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Если вам нравится консерва, то эта намазка точно является той опцией, которую вы просто обязаны попробовать. Чеснок можно добавлять опционально, ведь для некоторых этот ингредиент мало ассоциируется с завтраком или перекусом.

Рецепт намазки из шпрот

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

– 1 банка шпрот;– 1 яйцо;– 1 маринованный огурец;– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Откройте банку со шпротами и осторожно слейте масло. Яйца сварите вкрутую и почистите. Натрите их на крупной терке. Все указанные ингредиенты положите в блендер. Взбейте вместе до однородной консистенции. Намажьте на ломтик хлеба (по желанию его предварительно можно поджарить на сковороде или тостере). Сверху вкусные бутерброды можно украсить зеленью.

Как выбрать вкусные и качественные шпроты

Выбирая шпроты в магазинах, проверьте производителя и особенно срок годности. Лучше не покупать помятые или поврежденные банки. Рыбка в упаковке должна иметь плотную структуру.

Кусочки рыбы не должны разваливаться, когда их достают из банки. Если шпроты рассыпаются, а на коже видны повреждения – они изготовлены с нарушениями. Бульон в банке должен быть золотистым и прозрачным, без осадка и лишних деталей.

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