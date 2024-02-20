Зеленое масло – это то, что точно добавит эстетики для вашего стола. Впрочем, это не единственная его прелесть, ведь простое дополнение к закускам сможет ярко дополнить вкусовую гармонию.

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Рецепт острого зеленого масла

Время: 10 минут

Порций: примерно 120 – 130 грамм

Приготовление:

  1. Масло вынимаем из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
  2. Зелень измельчаем ножом, а чеснок продавливаем.
  3. Смешиваем все ингредиенты с маслом и немного солим.
  4. Перекладываем масло в удобную тару и перекладываем в холодильник для хранения.

Приятного аппетита!