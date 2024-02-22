Така закуска надзвичайно універсальна. Вона підійде на перекус, а якщо до неї додати овочі чи яйця – то ще й на сніданок.
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Якщо вам до вподоби консерва, то ця намазка точно є тією опцією, яку ви просто мусите спробувати. Часник можна додавати опціонально, адже для декого цей інгредієнт мало асоціюється зі сніданком чи перекусом.
Рецепт намазки зі шпротів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Відкрийте банку зі шпротами та обережно злийте олію.
- Яйця зваріть на "круто" та почистіть.
- Натріть їх на грубій терці.
- Всі вказані інгредієнти покладіть в блендер. Збийте разом до однорідної консистенції.
- Намастіть на скибку хліба (за бажанням його попередньо можна підсмажити на сковороді чи тостері).
- Зверху смачні канапки можна прикрасити зеленню.
Як вибрати смачні та якісні шпроти
Обираючи шпроти у магазинах, перевірте виробника та особливо термін придатності. Краще не купувати пом'яті чи пошкоджені банки. Рибка в упаковці має мати щільну структуру.
Шматочки риби не мають розвалюватися, коли їх дістають з банки. Якщо шпроти розсипаються, а на шкірі видно пошкодження – вони виготовлені з порушеннями. Бульйон в банці має бути золотистим і прозорим, без осаду і зайвих деталей.