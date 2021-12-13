Наслаждение для зимних вечеров: готовим фантастическую шакшуку

Снежные вечера – прекрасная пора, чтобы насладиться теплыми блюдами и мечтательно смотреть в окно. Шакшука – идеальное блюдо для такого времяпрепровождения.

Шакшука – это арабское блюдо, которое получило популярность не только в странах Ближнего Востока, но и во всем мире. Особенно она понравится ценителям томатов.

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Готовить шакшуку очень просто, но ее неповторимый вкус вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным.

Рецепт шакшуки

Порций: 4

Час: 40 минут

Идеальный вариант для зимнего вечера / Фото Pinterest

Ингредиенты

1 килограмм томатов;

сушеный базилик;

сушеный чеснок;

черный молотый перец;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

оливковое масло;

4 яйца.

Приготовление

Заливаем томаты кипятком и ждем 20 минут. Вынимаем овощи из воды, снимаем с них кожицу и блендеруем или натираем на терке. Добавляем соль, перец и специи. Выливаем смесь на горячую сковороду и доводим до кипения. Разбиваем на томаты сырые яйца, накрываем крышкой и готовим 8 – 10 минут. При подаче выкладываем блюдо в глубокую тарелку и посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!