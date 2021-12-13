Наслаждение для зимних вечеров: готовим фантастическую шакшуку

13 декабря 2021 , 20:05
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Снежные вечера – прекрасная пора, чтобы насладиться теплыми блюдами и мечтательно смотреть в окно. Шакшука – идеальное блюдо для такого времяпрепровождения.

Шакшука – это арабское блюдо, которое получило популярность не только в странах Ближнего Востока, но и во всем мире. Особенно она понравится ценителям томатов.

Кстати Три легких блюда азиатской кухни: лапша с куриными бедрами, немы и рис с крылышками

Готовить шакшуку очень просто, но ее неповторимый вкус вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным.

Рецепт шакшуки

Порций: 4

Час: 40 минут

Идеальный вариант для зимнего вечера / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 1 килограмм томатов;
  • сушеный базилик;
  • сушеный чеснок;
  • черный молотый перец;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • оливковое масло;
  • 4 яйца.

Приготовление

  1. Заливаем томаты кипятком и ждем 20 минут. Вынимаем овощи из воды, снимаем с них кожицу и блендеруем или натираем на терке.
  2. Добавляем соль, перец и специи.
  3. Выливаем смесь на горячую сковороду и доводим до кипения.
  4. Разбиваем на томаты сырые яйца, накрываем крышкой и готовим 8 – 10 минут.
  5. При подаче выкладываем блюдо в глубокую тарелку и посыпаем зеленью.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська