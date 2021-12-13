Шакшука – это арабское блюдо, которое получило популярность не только в странах Ближнего Востока, но и во всем мире. Особенно она понравится ценителям томатов.
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Готовить шакшуку очень просто, но ее неповторимый вкус вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным.
Рецепт шакшуки
Порций: 4
Час: 40 минут
Идеальный вариант для зимнего вечера / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 1 килограмм томатов;
- сушеный базилик;
- сушеный чеснок;
- черный молотый перец;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- оливковое масло;
- 4 яйца.
Приготовление
- Заливаем томаты кипятком и ждем 20 минут. Вынимаем овощи из воды, снимаем с них кожицу и блендеруем или натираем на терке.
- Добавляем соль, перец и специи.
- Выливаем смесь на горячую сковороду и доводим до кипения.
- Разбиваем на томаты сырые яйца, накрываем крышкой и готовим 8 – 10 минут.
- При подаче выкладываем блюдо в глубокую тарелку и посыпаем зеленью.
Приятного аппетита!