Шакшука – це арабська страва, яка здобула популярність не лише у країнах Близького Сходу, а й у всьому світі. Особливо вона буде до вподоби поціновувачам томатів.
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Готувати шакшуку дуже просто, але її неповторний смак навряд чи когось залишить байдужим.
Рецепт шакшуки
Порцій: 4
Час: 40 хвилин
Ідеальний варіант для зимового вечора / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 1 кілограм томатів;
- сушений базилік;
- сушений часник;
- чорний мелений перець;
- 1 столова ложка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- оливкова олія;
- 4 яйця.
Приготування
- Заливаємо томати окропом та чекаємо 20 хвилин. Виймаємо овочі з води, знімаємо з них шкірку та блендеруємо або натираємо на тертці.
- Додаємо сіль, перець та спеції.
- Виливаємо суміш на горячу пательню та доводимо до кипіння.
- Розбиваємо на томати сирі яйця, накриваємо кришкою та готуємо 8 – 10 хвилин.
- При подачі викладаємо страву у глибоку тарілку та посипаємо зеленню.
Смачного!