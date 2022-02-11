Ведь отказ от десертов для большинства из нас – непосильная жертва. Этот кофейный десерт – отличная альтернатива калорийным лакомствам!

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Он ничуть не мешает приводить тело в "пляжную" форму.

Рецепт кофейного десерта

Время: 2 часа

Порций: 2

Диетическое наслаждение / Фото zira.uz

Ингредиенты:

молоко – 200 миллилитров;

мягкий творог – 200 граммов;

растворимый кофе – 1 чайная ложка;

желатин – 10 граммов;

како порошок – 1 чайная ложка;

стевия – по вкусу.

Приготовление:

Кладем в сотейник желатин и кофе, заливаем молоком и оставляем на 20 минут. Ставим сотейник на маленький огонь, помешиваем и нагреваем, пока желатин не растворится. Важно не дать смеси закипеть, иначе желатин потеряет свои свойства. В отдельной тарелке смешиваем творог и какао, по желанию можно добавить подсластитель. Объединяем смеси и хорошо размешиваем. Получившуюся массу разливаем в формочки и оставляем в холодильнике как минимум на 2 часа до полного застывания .

Приятного аппетита!