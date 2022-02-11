Ведь отказ от десертов для большинства из нас – непосильная жертва. Этот кофейный десерт – отличная альтернатива калорийным лакомствам!
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Он ничуть не мешает приводить тело в "пляжную" форму.
Рецепт кофейного десерта
Время: 2 часа
Порций: 2
Диетическое наслаждение / Фото zira.uz
Ингредиенты:
- молоко – 200 миллилитров;
- мягкий творог – 200 граммов;
- растворимый кофе – 1 чайная ложка;
- желатин – 10 граммов;
- како порошок – 1 чайная ложка;
- стевия – по вкусу.
Приготовление:
- Кладем в сотейник желатин и кофе, заливаем молоком и оставляем на 20 минут.
- Ставим сотейник на маленький огонь, помешиваем и нагреваем, пока желатин не растворится. Важно не дать смеси закипеть, иначе желатин потеряет свои свойства.
- В отдельной тарелке смешиваем творог и какао, по желанию можно добавить подсластитель.
- Объединяем смеси и хорошо размешиваем.
- Получившуюся массу разливаем в формочки и оставляем в холодильнике как минимум на 2 часа до полного застывания.
Приятного аппетита!