Відмова від десертів – складне рішення, дотримуватися якого під силу далеко не всім. В таких випадках доводиться шукати альтернативні варіанти, які дозволять не відхилятися від плану привести себе у форму.
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Дієтичний кавовий десерт – прекрасний вибір для тих, хто любить почастувати себе солоденьким, але зважає на те, щоб не зашкодити фігурі.
Рецепт кавового десерту
Час: 2 години
Порцій: 2
Дієтична насолода / Фото zira.uz
Інгредієнти
- молоко – 200 мілілітрів;
- мягкий коров'ячий сир – 200 грам;
- розчинна кава – 1 чайна ложка;
- желатин – 10 грам;
- како порошок – 1 чайна ложка;
- стевія – за смаком.
Приготування
- Кладемо у сотейник желатин та каву, заливаємо молоком та залишаємо на 20 хвилин .
- Ставимо сотейник на маленький вогонь, помішуємо та нагріваємо до того часу, поки желатин не розчиниться. Важливо не дати суміші закипіти, інакше желатин втратить свої властивості.
- В окремій тарілці змішуємо сир та какао, за бажанням можна додати підсолоджувач.
- Об'єднуємо суміші і добре розмішуємо.
- Отриману масу розливамо у формочки та залишаємо у холодильнику як мінімум на 2 години до повного застигання.
Смачного!