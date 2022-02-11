Відмова від десертів – складне рішення, дотримуватися якого під силу далеко не всім. В таких випадках доводиться шукати альтернативні варіанти, які дозволять не відхилятися від плану привести себе у форму.

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Дієтичний кавовий десерт – прекрасний вибір для тих, хто любить почастувати себе солоденьким, але зважає на те, щоб не зашкодити фігурі.

Рецепт кавового десерту

Час: 2 години

Порцій: 2

Дієтична насолода / Фото zira.uz

Інгредієнти

  • молоко – 200 мілілітрів;
  • мягкий коров'ячий сир – 200 грам;
  • розчинна кава – 1 чайна ложка;
  • желатин – 10 грам;
  • како порошок – 1 чайна ложка;
  • стевія – за смаком.

Приготування

  1. Кладемо у сотейник желатин та каву, заливаємо молоком та залишаємо на 20 хвилин .
  2. Ставимо сотейник на маленький вогонь, помішуємо та нагріваємо до того часу, поки желатин не розчиниться. Важливо не дати суміші закипіти, інакше желатин втратить свої властивості.
  3. В окремій тарілці змішуємо сир та какао, за бажанням можна додати підсолоджувач.
  4. Об'єднуємо суміші і добре розмішуємо.
  5. Отриману масу розливамо у формочки та залишаємо у холодильнику як мінімум на 2 години до повного застигання.

Смачного!