Наслаждение в каждой ложке: кофейный десерт без вреда для фигуры

11 февраля 2022 , 15:16
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Источник:

zira.uz

Солнце понемногу отвоевывает место у туч, а значит, пора начать готовиться к пляжному сезону. Но ограничивать себя во вкусном не стоит – просто пользуйтесь правильными рецептами!

Ведь отказ от десертов для большинства из нас – непосильная жертва. Этот кофейный десерт – отличная альтернатива калорийным лакомствам!

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Он ничуть не мешает приводить тело в "пляжную" форму.

Рецепт кофейного десерта

Время: 2 часа

Порций: 2

Диетическое наслаждение / Фото zira.uz

Ингредиенты:

  • молоко – 200 миллилитров;
  • мягкий творог – 200 граммов;
  • растворимый кофе – 1 чайная ложка;
  • желатин – 10 граммов;
  • како порошок – 1 чайная ложка;
  • стевия – по вкусу.

Приготовление:

  1. Кладем в сотейник желатин и кофе, заливаем молоком и оставляем на 20 минут.
  2. Ставим сотейник на маленький огонь, помешиваем и нагреваем, пока желатин не растворится. Важно не дать смеси закипеть, иначе желатин потеряет свои свойства.
  3. В отдельной тарелке смешиваем творог и какао, по желанию можно добавить подсластитель.
  4. Объединяем смеси и хорошо размешиваем.
  5. Получившуюся массу разливаем в формочки и оставляем в холодильнике как минимум на 2 часа до полного застывания.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська