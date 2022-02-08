Вкуснятина на каждый день: рецепт фантастического сырного крем-супа с курицей

8 февраля 2022 , 11:31
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Крем-супы – просто находка для тех, кто следит за фигурой. Богатые белком, они насыщают быстрее обычных первых блюд, и ощущение сытости после них сохраняется дольше.

Сырный крем-суп – один из простейших способов порадовать вкусненьким всю семью. И времени и усилий вам для этого понадобится всего ничего.

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Истинный шедевр кулинарии будет благоухать на вашем столе через каких-то полчаса.

Рецепт сырного крем-супа с курицей

Время: 30 минут

Порций: 4

Горячее наслаждение / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • 400 граммов куриного филе;
  • 300 миллилитров куриного бульона;
  • 200 граммов плавленого сыра;
  • 1 морковка;
  • 1 луковица;
  • 1 картофелина;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 80 граммов твердого сыра;
  • петрушка – по желанию.

Приготовление

  1. Чистим и как можно мельче нарезаем лук, морковь и чеснок.
  2. На разогретой сковороде с маслом обжариваем лук и морковь. Чуть погодя добавляем чеснок.
  3. В кипящий мясной бульон закладываем нарезанный кубиками картофель и обжаренные овощи. Варим суп под крышкой 10 минут.
  4. Тем временем обжариваем куриные грудки. (Если есть желание и время, можно потушить их в белом вине.)
  5. Добавляем в суп плавленый и тертый твердый сыр.
  6. Даем супу покипеть еще 5 минут и перебиваем с помощью блендера до состояния пюре.
  7. Готовый крем-суп подаем с куриной грудкой и гренками.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська