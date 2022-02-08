Сырный крем-суп – один из простейших способов порадовать вкусненьким всю семью. И времени и усилий вам для этого понадобится всего ничего.
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Истинный шедевр кулинарии будет благоухать на вашем столе через каких-то полчаса.
Рецепт сырного крем-супа с курицей
Время: 30 минут
Порций: 4
Горячее наслаждение / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 400 граммов куриного филе;
- 300 миллилитров куриного бульона;
- 200 граммов плавленого сыра;
- 1 морковка;
- 1 луковица;
- 1 картофелина;
- 2 зубчика чеснока;
- 80 граммов твердого сыра;
- петрушка – по желанию.
Приготовление
- Чистим и как можно мельче нарезаем лук, морковь и чеснок.
- На разогретой сковороде с маслом обжариваем лук и морковь. Чуть погодя добавляем чеснок.
- В кипящий мясной бульон закладываем нарезанный кубиками картофель и обжаренные овощи. Варим суп под крышкой 10 минут.
- Тем временем обжариваем куриные грудки. (Если есть желание и время, можно потушить их в белом вине.)
- Добавляем в суп плавленый и тертый твердый сыр.
- Даем супу покипеть еще 5 минут и перебиваем с помощью блендера до состояния пюре.
- Готовый крем-суп подаем с куриной грудкой и гренками.
Приятного аппетита!