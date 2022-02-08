Сырный крем-суп – один из простейших способов порадовать вкусненьким всю семью. И времени и усилий вам для этого понадобится всего ничего.

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Истинный шедевр кулинарии будет благоухать на вашем столе через каких-то полчаса.

Рецепт сырного крем-супа с курицей

Время: 30 минут

Порций: 4

Горячее наслаждение / Фото Pixabay

Ингредиенты

400 граммов куриного филе;

300 миллилитров куриного бульона;

200 граммов плавленого сыра;

1 морковка;

1 луковица;

1 картофелина;

2 зубчика чеснока;

80 граммов твердого сыра;

петрушка – по желанию.

Приготовление

Чистим и как можно мельче нарезаем лук, морковь и чеснок. На разогретой сковороде с маслом обжариваем лук и морковь. Чуть погодя добавляем чеснок. В кипящий мясной бульон закладываем нарезанный кубиками картофель и обжаренные овощи. Варим суп под крышкой 10 минут. Тем временем обжариваем куриные грудки. (Если есть желание и время, можно потушить их в белом вине.) Добавляем в суп плавленый и тертый твердый сыр. Даем супу покипеть еще 5 минут и перебиваем с помощью блендера до состояния пюре. Готовый крем-суп подаем с куриной грудкой и гренками.

Приятного аппетита!