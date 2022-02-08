Сирний крем-суп – один з найпростіший варіантів для того, аби потішити рідних та близьких смачною гарячою стравою. Він не потребує багато часу і зусиль, але його смак нікого не залишить байдужим.
Цікаво Смачні обіди з куркою на роботу: готуємо імбирно-медові стегна, котлети та ковбаску по-галицьки
Декілька хвилин, прості кулінарні маніпуляції – і на вашому столі буде справжній шедевр.
Рецепт сирного крем-супу
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Гаряча насолода / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 400 грам курячого філе;
- 300 мілілітрів курячого бульйону;
- 200 грам плавленого сиру;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 1 картопля;
- 2 зубчики часнику;
- 80 грам твердого сиру;
- петрушка – за бажанням.
Приготування
- Спочатку чистимо цибулю та нарізаємо якомога дрібнішими кубиками. Ту саму маніпуляцію проводимо з морквою. Обсмажуємо нарізані овочі на олії.
- Додаємо на пательню дрібно порізаний часник.
- У м'ясний бульйон, який кипить, кладемо порізану на шматочки картоплю. Також додаємо у бульйон обжарені овочі. Накриваємо його кришкою та варимо 10 хвилин.
- В цей час обсмажуємо курячі грудки. Можна також протушкувати їх у білому вині.
- Додаємо у суп плавдений сир та натертий твердий сир. Даємо бульйону кипіти ще 5 хвилин.
- Блендеруємо суп до стану пюре.
- Готовий крем-суп подаємо із курячою грудкою та сухарями.
Смачного!