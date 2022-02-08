Сирний крем-суп – один з найпростіший варіантів для того, аби потішити рідних та близьких смачною гарячою стравою. Він не потребує багато часу і зусиль, але його смак нікого не залишить байдужим.

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Декілька хвилин, прості кулінарні маніпуляції – і на вашому столі буде справжній шедевр.

Рецепт сирного крем-супу

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Гаряча насолода / Фото Pixabay

Інгредієнти

400 грам курячого філе;

300 мілілітрів курячого бульйону;

200 грам плавленого сиру;

1 морква;

1 цибуля;

1 картопля;

2 зубчики часнику;

80 грам твердого сиру;

петрушка – за бажанням.

Приготування

Спочатку чистимо цибулю та нарізаємо якомога дрібнішими кубиками. Ту саму маніпуляцію проводимо з морквою. Обсмажуємо нарізані овочі на олії. Додаємо на пательню дрібно порізаний часник. У м'ясний бульйон, який кипить, кладемо порізану на шматочки картоплю. Також додаємо у бульйон обжарені овочі. Накриваємо його кришкою та варимо 10 хвилин. В цей час обсмажуємо курячі грудки. Можна також протушкувати їх у білому вині. Додаємо у суп плавдений сир та натертий твердий сир. Даємо бульйону кипіти ще 5 хвилин. Блендеруємо суп до стану пюре. Готовий крем-суп подаємо із курячою грудкою та сухарями.

Смачного!