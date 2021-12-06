Медовик – любимая сладкая выпечка, которая известна нам еще с детства. Наверное, ваша бабушка не раз выпекала его на праздники и оставила вам свой семейный рецепт. Однако мы подготовили для вас еще один!

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился собственным семейным рецептом медовика, по которому готовит и в своем заведении. Повар подробно описал важные процессы приготовления медовика и точное количество ингредиентов для выпечки.

Рецепт медовика

Время: 60 минут (8 – 10 час на пропитывание)

60 минут (8 – 10 час на пропитывание) Порции: 8



Медовик / Фото Ярославского

Ингредиенты:

– 200 граммов гречневого меда;

– 100 граммов сахара;

– 2 штуки сырых яиц;

– 100 граммов сливочного масла;

– 10 граммов соды;

– 550 граммов муки.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте все ингредиенты кроме муки. Отправьте на водяную баню и перемешайте до пенообразования. Температура смеси должна достигать 60 градусов. Всыпьте муку и замесите тесто лопаткой. Охладите тесто под слоем пищевой пленки, лучше переложить его на столешницу. Когда тесто будет едва теплым – разделите его на 5 частей. Раскатайте каждую в тонкий корж.

Я работаю сразу же на пергаменте – это чрезвычайно удобно. Подпыляю мукой и раскатываю тесто прямо по форме бумаги,

– отметил Ярославский.

Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте коржи 6 минут.

Ингредиенты для крема:

– 600 граммов сметаны;

– 400 граммов жирных сливок;

– 180 граммов меда;

– 5 граммов сока лимона.

Приготовление:

Смешайте сметану с медом, влейте взбитые сливки. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Выложите коржи в форму, перемажьте кремом.



Медовик / Фото Ярославского

Отправьте торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался.

Готовый медовик подавайте к столу нарезанный порционными кусочками. Приятного аппетита!

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Текст публикации Владимира Ярославского:

Медовик. Вы только попробуйте !

Мед гречневый 200 г, Сахар 100 г, Яйцо крупное 2 шт., масло сливочное 100 г, сода 10 г, мука 550 г.

Все кроме муки греем на водяной бане до пенообразования – это примерно 60 градусов, затем всыпаем муку и быстро замешиваем тесто, лучше это делать деревянной лопаткой. Остужаем на столе под пленкой, и пока тесто еще едва теплое, делим его на 5 лепешек. Важно их сделать очень тоненькими!

Поэтому я работаю сразу же на пергаменте – это очень удобно. Подпыливаю мукой и раскатываю тесто прямо по форме бумаги. Выпекаю в духовке – температура 160. Пеку до карамельного цвета. На это надо примерно 6 минут.

На остывшие коржи наношу крем:

Сметана 20-25% – 600 г

Сливки взбитые 400 г

Мед 180 г или сахар с медом

Сок лимона 5 г

Смешиваем сметану с медом, добавляем взбитые сливки и немного лимонного сока для немного лучшего вкуса. Собираю медовик сразу в форме желательно у меня на работе прямоугольная – вы можете взять 26 см. Выкладываем коржи и перемазываем кремом. Дать настояться ночь в холодильнике, лучше всего накрытой пленкой.