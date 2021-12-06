Ароматная сказка – медовик: печем по проверенному рецепту

6 декабря 2021 , 15:13
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Не знаете, что приготовить к праздничному столу? Беспроигрышный вариант – медовик! Подробный рецепт уже ждет вас.

Вкус и аромат медовика известен каждому с детства. Наверное, ваши мамы и бабушки не раз пекли эту вкуснятину и оставили вам семейный рецепт. А мы подготовили для вас еще один!

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Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился собственным семейным рецептом медовика, по которому готовит и в своем заведении. Повар подробно описал важные процессы приготовления медовика и точное количество ингредиентов для выпечки.

Рецепт медовика

  • Время: 60 минут (8 – 10 час на пропитывание)
  • Порции: 8


Медовик / Фото Ярославского

Ингредиенты:
–  200 граммов гречневого меда;
– 100 граммов сахара;
–  2 штуки сырых яиц;
–  100 граммов сливочного масла;
–  10 граммов соды;
– 550 граммов муки.

 

Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешайте все ингредиенты кроме муки.

  2. Отправьте на водяную баню и перемешайте до пенообразования. Температура смеси должна достигать 60 градусов.

  3. Всыпьте муку и замесите тесто лопаткой.

  4. Охладите тесто под слоем пищевой пленки, лучше переложить его на столешницу.

  5. Когда тесто будет едва теплым – разделите его на 5 частей.

  6. Раскатайте каждую в тонкий корж.

Я работаю сразу же на пергаменте – это чрезвычайно удобно. Подпыляю мукой и раскатываю тесто прямо по форме бумаги,
 –  отметил Ярославский.

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте коржи 6 минут.
Ингредиенты для крема:
– 600 граммов сметаны;
– 400 граммов жирных сливок;
– 180 граммов меда;
–  5 граммов сока лимона.

Приготовление:

  1. Смешайте сметану с медом, влейте взбитые сливки.

  2. Добавьте лимонный сок и перемешайте.

  3. Выложите коржи в форму, перемажьте кремом.


Медовик / Фото Ярославского

  1. Отправьте торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался.
     
  2. Готовый медовик подавайте к столу нарезанный порционными кусочками. Приятного аппетита!

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Текст публикации Владимира Ярославского:

Медовик. Вы только попробуйте !

Мед гречневый 200 г, Сахар 100 г, Яйцо крупное 2 шт., масло сливочное 100 г, сода 10 г, мука 550 г.

Все кроме муки греем на водяной бане до пенообразования  –  это примерно 60 градусов, затем всыпаем муку и быстро замешиваем тесто, лучше это делать деревянной лопаткой. Остужаем на столе под пленкой, и пока тесто еще едва теплое, делим его на 5 лепешек. Важно их сделать очень тоненькими!

Поэтому я работаю сразу же на пергаменте – это очень удобно. Подпыливаю мукой и раскатываю тесто прямо по форме бумаги. Выпекаю в духовке – температура 160. Пеку до карамельного цвета. На это надо примерно 6 минут.

На остывшие коржи наношу крем:
Сметана 20-25%  –  600 г
Сливки взбитые 400 г
Мед 180 г или сахар с медом
Сок лимона 5 г
Смешиваем сметану с медом, добавляем взбитые сливки и немного лимонного сока для немного лучшего вкуса. Собираю медовик сразу в форме желательно у меня на работе прямоугольная  –  вы можете взять 26 см. Выкладываем коржи и перемазываем кремом. Дать настояться ночь в холодильнике, лучше всего накрытой пленкой.

Автор: Богданна Рибак