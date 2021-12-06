Ароматная сказка – медовик: печем по проверенному рецепту
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Не знаете, что приготовить к праздничному столу? Беспроигрышный вариант – медовик! Подробный рецепт уже ждет вас.
Вкус и аромат медовика известен каждому с детства. Наверное, ваши мамы и бабушки не раз пекли эту вкуснятину и оставили вам семейный рецепт. А мы подготовили для вас еще один!
Читайте также Рецепты для посиделок с друзьями
Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился собственным семейным рецептом медовика, по которому готовит и в своем заведении. Повар подробно описал важные процессы приготовления медовика и точное количество ингредиентов для выпечки.
Рецепт медовика
- Время: 60 минут (8 – 10 час на пропитывание)
- Порции: 8
Медовик / Фото Ярославского
– 200 граммов гречневого меда;
– 100 граммов сахара;
– 2 штуки сырых яиц;
– 100 граммов сливочного масла;
– 10 граммов соды;
– 550 граммов муки.
Приготовление:
-
В глубокой посуде смешайте все ингредиенты кроме муки.
-
Отправьте на водяную баню и перемешайте до пенообразования. Температура смеси должна достигать 60 градусов.
-
Всыпьте муку и замесите тесто лопаткой.
-
Охладите тесто под слоем пищевой пленки, лучше переложить его на столешницу.
-
Когда тесто будет едва теплым – разделите его на 5 частей.
-
Раскатайте каждую в тонкий корж.
Я работаю сразу же на пергаменте – это чрезвычайно удобно. Подпыляю мукой и раскатываю тесто прямо по форме бумаги,
– отметил Ярославский.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте коржи 6 минут.
– 600 граммов сметаны;
– 400 граммов жирных сливок;
– 180 граммов меда;
– 5 граммов сока лимона.
Приготовление:
-
Смешайте сметану с медом, влейте взбитые сливки.
-
Добавьте лимонный сок и перемешайте.
-
Выложите коржи в форму, перемажьте кремом.
Медовик / Фото Ярославского
- Отправьте торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался.
- Готовый медовик подавайте к столу нарезанный порционными кусочками. Приятного аппетита!
Проверьте себя! Как знать, что вы пьете мало воды:
Текст публикации Владимира Ярославского:
Медовик. Вы только попробуйте !
Мед гречневый 200 г, Сахар 100 г, Яйцо крупное 2 шт., масло сливочное 100 г, сода 10 г, мука 550 г.
Все кроме муки греем на водяной бане до пенообразования – это примерно 60 градусов, затем всыпаем муку и быстро замешиваем тесто, лучше это делать деревянной лопаткой. Остужаем на столе под пленкой, и пока тесто еще едва теплое, делим его на 5 лепешек. Важно их сделать очень тоненькими!
Поэтому я работаю сразу же на пергаменте – это очень удобно. Подпыливаю мукой и раскатываю тесто прямо по форме бумаги. Выпекаю в духовке – температура 160. Пеку до карамельного цвета. На это надо примерно 6 минут.
На остывшие коржи наношу крем:
Сметана 20-25% – 600 г
Сливки взбитые 400 г
Мед 180 г или сахар с медом
Сок лимона 5 г
Смешиваем сметану с медом, добавляем взбитые сливки и немного лимонного сока для немного лучшего вкуса. Собираю медовик сразу в форме желательно у меня на работе прямоугольная – вы можете взять 26 см. Выкладываем коржи и перемазываем кремом. Дать настояться ночь в холодильнике, лучше всего накрытой пленкой.