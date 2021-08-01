Бануш – отличный вариант для сытного и вкусного завтрака. По желанию к блюду также можно подавать только что обжаренные шкварки или кусочки бекона.
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Если у вас нет сметаны, вы можете заварить кашу на жирных домашних сливках или воде, если не употребляете молочных продуктов.
Бануш на сметане по рецепту Ольги Франко
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Гуцульский бануш / Фото Гастроном
Приготовление:
- Для приготовления блюда, как его готовили в древности, возьмите небольшую кастрюлю и вскипятите в ней сметану. Не забывайте перемешивать ее, чтобы она не сварилась.
- Всыпьте кукурузную муку и постоянно помешивайте кашу.
- Варите кашу в течение 10 – 15 минут до полной готовности.
- Поскольку каша будет подаваться с брынзой автор не добавляет к блюду соль.
- Обильно посыпьте блюдо сыром, можно добавить мелко нарезанную свежую зелень и поперчить.
- В древности бануш подавали с ряженкой и простоквашей.
Приятного аппетита!