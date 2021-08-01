Бануш – отличный вариант для сытного и вкусного завтрака. По желанию к блюду также можно подавать только что обжаренные шкварки или кусочки бекона.

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Если у вас нет сметаны, вы можете заварить кашу на жирных домашних сливках или воде, если не употребляете молочных продуктов.

Бануш на сметане по рецепту Ольги Франко

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Гуцульский бануш / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 1 стакан кукурузной муки;

– 3 стакана жирной домашней сметаны;

– 100 г домашней брынзы;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: