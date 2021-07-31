Кулинарная книга "1-я общепрактическая кухня" Ольги Франко впервые была издана в 1929 году в Коломые. В ней описаны различные блюда украинской кухни, от закусок, гренок к мясным блюдам и десертам.
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Лимонный холодник
- Время: 30 – 60 минут
- Порции: 4
Лимонный крем / Фото 1000 меню
Приготовление:
- Тщательно помойте лимоны. Снимите с них цедру, а сок выжмите в стакан.
- Перетрите сахар с лимонной цедрой.
- Смешайте молоко и сливки.
- Залейте молочной смесью цедру с сахаром и влейте лимонный сок.
- Взбивайте массу до устойчивых пиков. Согласно древнему рецепту лимонный холодник сбивали в течение часа и подавали на стол.
Волынские зразы
- Время: 65 минут
- Порции: 4
Мясо с картофелем / Фото Кулинарная энциклопедия
Приготовление:
- Нарежьте телятину тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней мясо.
- Посолите телятину и поперчите.
- Сверху выложите слой мелко нарезанной свежей солонины (нарежьте сало мелкими кусками) и накройте крышкой.
- Тушите блюдо в течение часа.
- Подавайте волынские зразы с жареным картофелем. Приятного аппетита!
Кружоляты из курицы
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 4
Котлеты / Фото Рецепты
Приготовление:
- Отделите с куриной тушки мясо от костей. Кости залейте водой и отварите как на бульон.
- Куриное мясо перемелите на фарш.
- Батон замочите в молоке.
- Соедините куриный фарш с вымоченным хлебом, перетопленным маслом, яичными желтками и тертым сыром. Добавьте специи на ваш вкус. Перемешайте массу для кружолятов и сформируйте из нее сиканци (котлеты).
- Запанируйте их в сухарях.
- Обжарьте их на разогретой сковороде со сливочным маслом до готовности.
- Для подливы соедините запражку (обжаренную муку со сливочным маслом) с лимонным соком, сахаром и солью. Залейте все куриным бульоном и доведите до кипения на сковородке. Как только масса загустеет и станет однородной – подливка готова.
- Выложите блюдо на тарелку, полейте соусом и выложите несколько кусочков лимона. Приятного аппетита!