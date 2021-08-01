Бануш – чудовий варіант для ситного та смачного сніданку. За бажанням до страви також можна подавати щойно обсмажені шкварки або шматочки бекону.
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Якщо у вас не має сметани, ви можете заварити кашу на жирних домашніх вершках, або воді, якщо не вживаєте молочних продуктів.
Бануш на сметані за рецептом Ольги Франко
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Гуцульський бануш / Фото Гастроном
Приготування:
- Для приготування страви, як її готували в давнину, візьміть невелику каструлю та закип'ятіть в ній сметану. Не забувайте перемішувати її, щоб вона не зварилася.
- Всипте кукурудзяне борошно та постійно помішуйте кашу.
- Варіть кашу протягом 10 – 15 хвилин до повної готовності.
- Оскільки каша буде подаватися з бринзою авторка не додає до страви сіль.
- Рясно посипте страву сиром, можна додати дрібно нарізану свіжу зелень та поперчити.
- У давнину бануш подавали з ряжанкою та кислим молоком.
Смачного!