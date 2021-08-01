Настоящий гуцульский бануш по давнему рецепту Ольги Франко

1 августа 2021 , 14:10
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Источник:

24 канал

Если вы давно искали настоящий рецепт гуцульского бануша – мы его для вас нашли! В своей кулинарной книге "1-ша українська загально-практична кухня" Ольга Франко описала много древних рецептов, среди них и гуцульский бануш с брынзой.

Бануш – отличный вариант для сытного и вкусного завтрака. По желанию к блюду также можно подавать только что обжаренные шкварки или кусочки бекона.

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Если у вас нет сметаны, вы можете заварить кашу на жирных домашних сливках или воде, если не употребляете молочных продуктов.

Бануш на сметане по рецепту Ольги Франко

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Гуцульский бануш / Фото Гастроном

Ингредиенты:
– 1 стакан кукурузной муки;
– 3 стакана жирной домашней сметаны;
–  100 г домашней брынзы;
–  черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Для приготовления блюда, как его готовили в древности, возьмите небольшую кастрюлю и вскипятите в ней сметану. Не забывайте перемешивать ее, чтобы она не сварилась.
  2. Всыпьте кукурузную муку и постоянно помешивайте кашу.
  3. Варите кашу в течение 10 – 15 минут до полной готовности.
  4. Поскольку каша будет подаваться с брынзой автор не добавляет к блюду соль.
  5. Обильно посыпьте блюдо сыром, можно добавить мелко нарезанную свежую зелень и поперчить.
  6. В древности бануш подавали с ряженкой и простоквашей.
    Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак