Настоящий гуцульский бануш по давнему рецепту Ольги Франко
1 августа 2021 , 14:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Если вы давно искали настоящий рецепт гуцульского бануша – мы его для вас нашли! В своей кулинарной книге "1-ша українська загально-практична кухня" Ольга Франко описала много древних рецептов, среди них и гуцульский бануш с брынзой.
Бануш – отличный вариант для сытного и вкусного завтрака. По желанию к блюду также можно подавать только что обжаренные шкварки или кусочки бекона.
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Если у вас нет сметаны, вы можете заварить кашу на жирных домашних сливках или воде, если не употребляете молочных продуктов.
Бануш на сметане по рецепту Ольги Франко
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Гуцульский бануш / Фото Гастроном
– 1 стакан кукурузной муки;
– 3 стакана жирной домашней сметаны;
– 100 г домашней брынзы;
– черный молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Для приготовления блюда, как его готовили в древности, возьмите небольшую кастрюлю и вскипятите в ней сметану. Не забывайте перемешивать ее, чтобы она не сварилась.
- Всыпьте кукурузную муку и постоянно помешивайте кашу.
- Варите кашу в течение 10 – 15 минут до полной готовности.
- Поскольку каша будет подаваться с брынзой автор не добавляет к блюду соль.
- Обильно посыпьте блюдо сыром, можно добавить мелко нарезанную свежую зелень и поперчить.
- В древности бануш подавали с ряженкой и простоквашей.
Приятного аппетита!