Как приготовить дома Апероль Шприц – настоящий итальянский рецепт
Источник:Вог
Этот коктейль покорил не одну вечеринку. Без него не обходится ни один праздник летом или девичьи посиделки. Да, мы говорим об Апероль Шприц.
История коктейля Апероль Шприц начинается с битера Aperol, который в 1919 году впервые изготовили в итальянской Падуе. Именно в его честь назвали напиток. В состав этого легкого аперитива входят апельсины, горечавка, ревень, ароматические травы, произрастающие в пригороде Пьемонта, и плоды хинного дерева.
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Эта фирменная травяная горечь идеально дополнила популярные в начале XX века коктейли "спритцы", в которых смешивали локальное вино и безалкогольный тоник. В результате такого сочетания и появился коктейль Апероль Шприц, свежесть и приятную терпкость которого обожают миллионы европейцев.
Рецепт коктейля Апероль Шприц
- Время: 5 минут
- Порции: 1
– 40 граммов битера Aperol;
– 60 граммов Просеко или другого сухого игристого вина;
– 20 граммов газированной воды или тоника;
– лед;
– апельсин.
Приготовление:
- Нарезаем апельсин ломтиками.
- Все ингредиенты смешиваем в охлажденном бокале, добавляем лед.
- Сразу подаем прохладный напиток вместе с трубочкой.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт классического напитка Апероль Шприц? Попробуйте также приготовить другие популярные коктейли, которые подходят к летней жаре.