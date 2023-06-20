Как приготовить дома Апероль Шприц – настоящий итальянский рецепт

20 июня 2023, 17:15
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Вог

Этот коктейль покорил не одну вечеринку. Без него не обходится ни один праздник летом или девичьи посиделки. Да, мы говорим об Апероль Шприц.

История коктейля Апероль Шприц начинается с битера Aperol, который в 1919 году впервые изготовили в итальянской Падуе. Именно в его честь назвали напиток. В состав этого легкого аперитива входят апельсины, горечавка, ревень, ароматические травы, произрастающие в пригороде Пьемонта, и плоды хинного дерева.

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Эта фирменная травяная горечь идеально дополнила популярные в начале XX века коктейли "спритцы", в которых смешивали локальное вино и безалкогольный тоник. В результате такого сочетания и появился коктейль Апероль Шприц, свежесть и приятную терпкость которого обожают миллионы европейцев.

Рецепт коктейля Апероль Шприц

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 40 граммов битера Aperol;
– 60 граммов Просеко или другого сухого игристого вина;
– 20 граммов газированной воды или тоника;
– лед;
– апельсин.

Приготовление:

  • Нарезаем апельсин ломтиками.
  • Все ингредиенты смешиваем в охлажденном бокале, добавляем лед.
  • Сразу подаем прохладный напиток вместе с трубочкой.

Приятного аппетита!

Понравился ли рецепт классического напитка Апероль Шприц? Попробуйте также приготовить другие популярные коктейли, которые подходят к летней жаре.
Автор: Богданна Рибак